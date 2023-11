Vereador de Castanhal é suspeito de estuprar jovem dentro de carro; Polícia Civil investiga o caso

O vereador de Castanhal Gabriel da Batata (PL), de 26 anos, está sendo acusado de estuprar uma jovem de 21 anos. A vítima, que não teve a identidade revelada, relatou que o crime aconteceu enquanto ela voltava para a casa.

A jovem informou que o assessor de Gabriel perguntou se ela aceitaria uma carona de Gabriel após o término de um campeonato de futebol no qual os dois estavam, e acrescentou que o parlamentar tinha interesse em conversar com a moça sobre uma proposta de emprego.

Para não parecer uma “cantada”, o assessor alegou que um cantor famoso da cidade também iria no veículo. Ao seguirem caminho, a mulher percebeu que estavam indo em direção contrária à sua residência, no entanto, Gabriel teria afirmado que deixaria primeiro o cantor em casa.

O abuso sexual teria acontecido dentro do carro de Gabriel, acusa a jovem, que declara não ter tido nenhuma reação, pois ficou em estado de choque. Após o crime, o parlamentar a levou para casa dela, onde ela contou tudo para uma tia e para o pai, que faz parte da Guarda Municipal de Castanhal. Logo em seguida, a vítima foi registrar Boletim de Ocorrência.

Sobre o caso, no domingo, a Câmara Municipal de Castanhal afirmou, por meio de nota ao Grupo Liberal, que está acompanhando as acusações. “O Poder legislativo municipal deve se posicionar a partir de amanhã [segunda-feira, 27], assim como também aguarda o posicionamento do vereador. A Câmara está acompanhando o fato e as investigações.”

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Castanhal, Sérgio Leal, divulgou uma nota sobre o caso. "Diante da recente denúncia de um suposto caso de violência sexual envolvendo o vereador Gabriel Batata, manifestamos publicamente o completo repúdio a todo e qualquer ato de violência sexual, física, psicológica e moral cometido contra as mulheres. Acentuamos que estamos atentos e interessados para que os fatos sejam esclarecidos pelos órgãos de justiça, bem como, ressaltamos a importância de se responsabilizar adequadamente atos de tal natureza e, principalmente, de garantir apoio assistencial, psicológico e jurídico para as mulheres que vivenciarem tais violências", diz Leal.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher (DEAM) de Castanhal.”

A reportagem também tentou contato com o vereador, porém não obteve resposta. O telefone de Gabriel da Batata estava desligado.