Polícia encontra armamento pesado e munições com foragido da justiça em Castanhal

Equipes da polícia civil da Divisão de Repressão ao Crime Organizado-DRCO e da militar do 3º Batalhão de Missões Especiais foram recebidas a tiros de fuzil no momento do cumprimento da prisão preventiva contra o suspeito de roubo e tráfico de drogas, no bairro do Japiim, em Castanhal, região nordeste do estado, na tarde de sábado,26.

José da Silva Rosa foi preso após cinco horas de negociações, pois os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria com reféns, o que não ocorreu.

Com o preso foram apreendidos um fuzil com luneta, uma pistola mais de 150 munições, além de carregadores de armas, telefones e cadernos com anotações.

"Após a prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, além do cumprimento dos mandados em aberto, o sujeito foi conduzido à unidade policial", informa Polícia Civil.