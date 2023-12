Forças de segurança iniciam a “Operação Festas Seguras”, em Castanhal

Foi deflagrada em Castanhal, região nordeste do estado, na manhã desta sexta-feira, 01, a operação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran e Secretaria Municipal de Trânsito- Semutran. A “Operação Festas Seguras” tem o objetivo de reforçar o policiamento na área comercial do município durante todo o mês de dezembro.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso, a operação irá garantir a segurança para quem for fazer as compras de final de ano.

“A PM com seu trabalho ostensivo preventivo está reforçando a área comercial do município, assim como dos bairros que também tem uma grande circulação de pessoas. Nós teremos o grupo de proteção ativa fazendo orientações na área comercial e bancária, policiais a pé em trio ou em quatro circulando pelos becos e vielas onde as viaturas não chegam, além disso teremos grupos de moto patrulhamento fazendo esse itinerário”, explicou o comandante.

O delegado da Polícia Civil, Felipe Silva, destaca a importância do trabalho em conjunto das forças de segurança em Castanhal.

“Esse trabalho de integração das Polícias Civil e Militar faz com que Castanhal continue sob controle do estado. Nos últimos meses conseguimos tirar de circulação diversas lideranças de facções criminosas que estavam liderando assaltos e estavam deixando a população pavorosa. Essas facções são o problema atual de Castanhal, mas estamos investigando e os líderes estão sendo presos ou mortos quando reagem as abordagens policiais”, disse.

Polo comercial

Castanhal é o polo comercial da região nordeste paraense com mais de 1500 lojas dos mais variados segmentos com destaque para o setor do vestuário. Por mês, a cidade modelo recebe mais de 250 mil pessoas moradoras dos municípios vizinhos, de acordo com a ACIC- Associação Empresarial de Castanhal. Em dezembro esse número aumenta.