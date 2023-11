Operação conjunta entre PC e PM cumpre 16 mandados de prisão em Castanhal

Um operação conjunta entre as polícias Militar e Civil foi realizada às 6h da manhã desta sexta-feira,10, em Castanhal, região nordeste do estado, para cumprir 16 mandados de prisão. A Operação “Fechando o cerco” mobilizou mais de vinte equipes de segurança pública.

Dos mandados de prisão, oito eram por pensão alimentícia, sendo que somete três pessoas foram presas. O restante dos mandados de prisão foram pelos crimes de tráfico de droga, estupro e homicídio.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso, a “Fechando o cerco” dá início as operações que visam manter a segurança do município de Castanhal durante as festas de final de ano.

“Começamos a inquietar o criminalidade e mostrar para a sociedade que a polícia está preparada para tirar o crime das ruas. A “Fechando o cerco” mobilizou 17 equipes da Polícia Militar e cinco da Civil. Com isso começamos a atuar repreensivamente tento em vista as festas de final de ano para que ocorram com total segurança. Vamos focar muito em medidas preventivas para frear as cações criminosas”, explicou o comandante do 5º BPM.

As próximas operações de segurança irão envolver os crimes de poluição sonora e crime organizado.

“Esse foi só o começo. Ainda tem mais combate ao crime organizado, que diminui cada vez mais em nosso município e ainda os casos de poluição sonora e até ações no trânsito de Castanhal”, disse o Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

As operações são subsidiadas pelo levantamento dos índices criminais mensais. Com isso realizamos os mandados de prisões, recapturas de foragidos e consequentemente aumentamos a eficácia do esforço

policial na circunscrição do 5º BPM”, complementou o comandante.