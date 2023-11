Professores da rede municipal de Castanhal decidem permanecer em greve, após assembleia geral

Continua o impasse em relação ao final da greve dos professores da rede municipal de ensino de Castanhal, região nordeste do estado. Na manhã desta quarta-feira, 29, os professores se reuniram em assembleia com a coordenação do movimento de greve e com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - Sintepp, no ginásio da escola Madre Maria Viganó, e decidiram permanecer em greve.

Os professores estão em greve desde o dia 30 de outubro. A categoria e prefeitura não chegaram a um acordo em relação ao pagamento do piso salarial de 2022 e 2023, assim como do valor de cerca de 10 milhões que estão faltando no Fundo Municipal de Educação, como explica o Sintepp.

“Ontem (terça-feira,28) tivemos uma reunião muito tensa com o prefeito Paulo Titan e ele nos disse que teríamos a possibilidade de atualização do piso somente em janeiro de 2024 e nós mostramos para ele que seria possível ainda em dezembro, caso ele envie o recurso que falta de quase 11 milhões de reais para o Fundo Municipal de Educação. Ele nos disse que esse dinheiro já não existe mais, mas que ele pode até o dia 31 de dezembro fazer o repasse. Então ele dos daria um percentual de 10% na folha de janeiro e participação do Sintepp na comissão do concurso público e ampliação de vagas ofertadas no certame”, explicou José Alacide, coordenador geral do Sintepp Castanhal.

A próxima assembleia geral dos professores será realizada somente na sexta-feira, 1 de dezembro, após reunião com o Ministério Público do Estado do Pará - MPPA.

“A categoria não se sentiu segura para tomar uma decisão hoje sobre aceitar as propostas da prefeitura e terminar a greve. Então amanhã (quinta-feira,30), teremos uma audiência com o MPPA e só depois vamos deliberar se continuamos ou não a greve”, disse Edihumberto Costa, coordenador geral do Sintepp em Castanhal.

Em nota a prefeitura de Castanhal explicou que as propostas feitas pelo prefeito Paulo Titan são para atender gradativamente as demandas da categoria e que a atividade dos professores é fundamental para o município.