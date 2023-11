Castanhal: professores fazem greve e cobram pelo pagamento do piso salarial

Continua o impasse em relação ao final da greve dos professores da rede municipal de ensino de Castanhal, região nordeste do estado. Na manhã desta terça-feira, 7, foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre os representantes do órgão e o Sindicato do Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) para discutir o pagamento do piso salarial. A categoria paralisou as atividades no dia 30 de outubro.

A negociação do piso salarial é antiga e segundo o Sintepp deixou de ser cumprido pela prefeitura. O acordo foi formado em 2022 e agora foi retomada por meio da greve.

Ainda de acordo com o Sintepp, o governo federal fez o repasse do valor de R$25 milhões à prefeitura de Castanhal, referente aos meses de janeiro a agosto para o fundo municipal de educação, porém somente R$15 milhões teriam sido repassados pela prefeitura a Semed.

VEJA MAIS

“Faltam 10 milhões. Então cobramos explicação da secretária de educação, porém o comando da Semed mudou recentemente e a nova gestora disse que não tinha conhecimento de qualquer negociação da Semed com o Sintepp, assim como o secretário do fundo municipal de educação também disse que não sabe o motivo de só ter caído na conta da secretaria 15 milhões”, explicou Edihumberto Costa, coordenador geral do Sintepp em Castanhal.

De acordo com o Sintepp, a prefeitura publicou no portal da educação que recebeu do governo federal o valor de |R$25 milhões.

“Então queremos uma explicação porque com esse valor é possível fazer atualização do piso salarial. A secretária de educação afirmou durante a reunião que irá discutir com o setor da contabilidade da prefeitura e depois fará um proposta na próxima reunião que será realizada na segunda feira, 13."

Em nota, a Semed respondeu que a secretária Luciane Fátima conversou com os representantes dos professores da rede municipal de ensino, e pediu prazo para analisar os pedidos da categoria, garantindo que será feita uma minuciosa averiguação da situação financeira do órgão público, e que em breve irá reunir com o Sintepp para debater sobre as reivindicações dos servidores.

A próxima assembleia da categoria está marcada para quinta-feira, 9, as 8h30 da manhã, na escola estadual Clotilde Pereira.