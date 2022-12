Ato convocado pelo Sintepp cobra melhorias em escolas do Pará

Representantes das comunidades escolares Ruth dos Santos Almeida, Jarbas Passarinho, XV de Novembro e Zulima Vergonilo Dias realizaram um ato público, na manhã desta quarta-feira (21), em frente ao prédio sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Eles querem melhores condições estruturais e pedagógicas.

Beto Andrade, coordenador de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), entidade que convocou o ato, explicou que há uma “imposição da Seduc” em implantar um modelo de escola integral, por exemplo, na escola Ruth dos Santos Almeida.

“O problema é que a escola não tem condições, inclusive estruturais, de viabilizar o tempo integral, A escola não foi consultada”, afirmou. E as outras escolas precisam de reforma de suas estruturas físicas, acrescentou.

VEJA TAMBÉM: