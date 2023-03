Sintepp acompanha greve de professores da rede municipal em três cidades do Pará

Professores da rede municipal de Abaetetuba, Acará e Ourilândia do Norte, no Pará, estão em greve desde segunda-feira (6). Coordenador de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), Beto Andrade disse que as pautas da categoria se aproximam, mas não são as mesmas.

“Via de regra, é o não cumprimento do pagamento do piso salarial e problemas no transporte escolar e na merenda escolar”, afirmou. Segundo ele, o motivo da greve no Acará, por exemplo, é o não pagamento do piso salarial e do retroativo dos professores.

“No ano passado, o governo só cumpriu uma parte do piso. E ficou de negociar a outra parte este ano e não negociou. Está sem transporte escolar e com problema de merenda nas escolas”, disse Beto Andrade. Ainda segundo ele, o governo municipal protelou as reuniões e, por isso, a categoria entrou em greve. “O governo já entrou com ação judicial tentando impedir a greve”, completou.

Beto Andrade afirmou que o pagamento do piso salarial também está na pauta dos professores de Abaetetuba e Ourilândia do Norte, além de outras reivindicações. Coordenadora Geral do Sintepp Subsede Abaetetuba, Waldira Calado Dias disse que, antes da deflagração da greve, na segunda-feira (6), houve três reuniões com o secretário municipal de Educação. Na primeira foi apresentada a pauta da campanha salarial da categoria.

Na segunda, houve a apresentação de um parecer jurídico para, segundo a sindicalista, não pagar o piso e, ainda, com a informação de que que a prefeita não pagaria o piso dos professores. “Na terceira reunião, foi apresentado um parecer contábil apresentando dados financeiros contraditórios com argumentos de que a prioridade é reforma e construção de escola, não o pagamento do piso”, disse Waldira Calado.

A categoria entrou em estado de greve no dia 23 de fevereiro. “E, no dia 6 de março, que seria início do ano letivo, paramos e fizemos um ato até a prefeitura. E, lá, descobri que, no dia 2, a prefeitura entrou na Justiça solicitando a abusividade da greve e multa de mais R$ 20 mil para sindicato que insiste na greve. Já recorremos e estamos aguardando a decisão do desembargador”, afirmou.

Além do pagamento do piso 14.95%, está na pauta de negociação reforma de escolas e transporte escolar, entre outros pontos. A Redação Integrada está tentando contato com as três prefeituras, das quais, até agora, apenas a do Acará informou que, “assim que possível”, irá se manifestar sobre o assunto.