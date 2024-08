Após incêndio em fiação elétrica, trânsito continua lento na rotatória do 40 horas, em Ananindeua

O trânsito na rotatória do 40 horas, na esquina da Avenida Independência com a Avenida Governador Hélio Gueiros, em Ananindeua, segue congestionado até a noite deste sábado (17/8), por volta das 20h, devido a um incêndio na fiação de um dos postes de energia. O incidente aconteceu durante a tarde, por volta de 13h15, após uma carreta que passava pelo local atingir a fiação, prejudicando o semáforo do cruzamento e afetando a mobilidade no local, segundo relatos. A reportagem de O Liberal entrou em contato com os órgãos responsáveis e aguarda atualizações.

Em um vídeo gravado no local, por volta das 20h, é possível perceber o semáforo ainda sem funcionar, o que deixou o fluxo de carros prejudicado no entorno. Na gravação, agentes de trânsito aparecem no local, onde também é possível notar cones de sinalização na via.

Esta matéria está em apuração e será atualizada