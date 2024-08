Fiação de poste de energia pega fogo na rotatória do 40 horas, em Ananindeua

Um incêndio na fiação elétrica de um poste de energia assustou quem trafegava pela rotatória do 40 horas, em frente a um posto de combustíveis, na esquina da Avenida Independência com a Avenida Governador Hélio Gueiros, em Ananindeua. O caso ocorreu por volta de 13h15 deste sábado (17/08) e gerou um grande congestionamento na área, que é bastante movimentada.

Os relatos iniciais são de que o fogo teria começado após uma carreta passar pela área e arrebentar a fiação na rodovia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas assustadas com o as chamas. No vídeo, uma pessoa relata que há vários fios de energia caídos na via, que teriam se rompido do poste onde ocorreu o incêndio.

Em outro momento, o vídeo mostra que o incêndio tomou grandes proporções e as chamas estavam altas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros aparece nas imagens jogando água para acabar com o fogo, que toma conta do poste. A área havia sido isolada e nenhum veículo conseguia passar devido ao sinistro, o que causou um congestionamento na área. Os relatos de testemunhas dão conta que o temor seria devido o incêndio ocorrer em frente a um posto de combustíveis, o que poderia ocasionar um incidente ainda maior.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o incêndio foi controlado, não houve vítimas e nenhum imóvel foi atingido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o trânsito para a Semutran e aguarda o retorno.