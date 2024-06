VÍDEO: Incêndio destrói casa no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

Um incêndio foi registrado na tarde esta terça-feira (11), em um imóvel localizando na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar do Pará (PMPA), não houve registro de vítimas na ocorrência e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

VEJA MAIS

Conforme imagens que circulam pelas redes sociais, uma residência, aparentemente de madeira, aparece em chamas. O fogo alto e intenso é observado saindo pela parte de cima da casa. Moradores aparecem nas imagens, parados do lado oposto da rua, em relação ao imóvel que pegou fogo, impressionados com o incêndio.

Segundo apurações da reportagem no local, na residência viviam a enfermeira Sayara Carvalho, de 30 anos de idade, seu marido, Denison Maia, e suas quatro filhas: as gêmeas mais velhas de sete anos, uma de cinco e a caçula de um ano e quatro meses. No momento do incêndio, estavam apenas ela e as crianças. Denison estava trabalhando.

Uma das meninas, de sete anos de idade, foi quem notou o fogo primeiro, por volta das 13h, que rapidamente se espalhou. Sayara conta que agiu rápido para salvar as crianças, passando uma a uma por cima do muro da casa ao lado.

A dona da casa também diz que não conseguiu salvar nenhum bem material. Ela estava dormindo quando o incêndio começou, pois havia tirado plantão na noite anterior. Felizmente, a família saiu da tragédia com vida. Sayara apresenta, apenas, ferimentos leves nos joelhos.

Sayara e as filhas estão aguardando a perícia para descobrir exatamente a causa do incêndio, mas a suspeita é de que um ventilador teria dado início às chamas. Ela morava na parte da frente da casa da mãe, em dois compartimentos de madeira. A perda foi total.

Em nota, o Corpo de Bombeiros negou que os proprietários da casa tenham solicitado perícia e confirma que não houve feridos.

Pessoas que estejam interessadas em colaborar com a família podem fazer doações por pix (chave 91 981066334) ou diretamente no endereço: rua Filadelfia, nº 15, quadra 186, bairro do 40 Horas (casa amarela).