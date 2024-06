Incêndio destrói residência no 40 Horas, em Ananindeua

Uma residência foi atingida por um incêndio na noite desta quinta-feira (6), no conjunto 40 Horas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém. As causas do sinistro ainda são desconhecidas. Não há relatos sobre feridos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas bastantes altas.

A reportagem de O Liberal apura mais detalhes sobre o ocorrido.