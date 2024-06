Após audiência de custódia, 'Mago das Unhas' segue preso em Salinópolis

O influencer Gleison Soares, mais conhecido como "Mago das Unhas", permanece preso após audiência de custódia, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (24/06), no município de Salinópolis, no nordeste paraense. Conforme o advogado Marcos Pina, que faz a defesa do influenciador, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Logo após a audiência de custódia, Marcos Pina informou que Mago das Unhas continuaria preso. “O magistrado não acatou o nosso pedido de liberdade. Por hora, o Gleison irá continuar preso. A partir de amanhã vamos tomar outras medidas cabíveis para tentar garantir a restituição da liberdade do mesmo”, afirma em vídeo.

Prisão

Na tarde deste domingo (23/6), Mago das Unhas estava na praia do Atalaia, em Salinas, quando foi abordado por policiais do 44º Batalhão de PM por realizar manobras proibidas na faixa de areia.

Ao descer do veículo, Gleison teria resistido à abordagem e se negado a seguir com os policiais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem ao Mago das Unhas. Ele aparece visivelmente alterado e se nega a entrar na viatura, tentando se desvencilhar dos agentes e sair de perto da guarnição. Já na noite deste domingo, o influencer foi apresentado na delegacia de Salinas, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.