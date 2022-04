Ananindeua: mulher morre em acidente de trânsito um mês antes de seu aniversário

Um descuido no trânsito causou um grave acidente que deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (4), no bairro do Paar, em Ananindeua. A vítima é a doméstica Márcia Cristina Corrêa Silva, de 37 anos, estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com a traseira de um caminhão. Ela bateu a cabeça na calçada e morreu na hora, sem chance de ser socorrida. Márcia faria aniversário no próximo dia 11 de maio.

Policiais militares do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) informaram que o acidente aconteceu por volta das 6h50, no cruzamento da travessa Rio Amazonas com a passagem Bragança. O namorado de Márcia vinha conduzindo a motocicleta, uma Honda preta, quando teria avançado a preferencial e colidido com a traseira de um caminhão.

O motorista do caminhão, Paulo Roberto de Araújo Viana, ficou no local e ainda tentou prestar socorro à vítima, mas ela não resistiu. Ele confirmou os relatos passados por testemunhas aos policiais e disse que a motocicleta avançou a preferencial. "Eu vinha descendo e quando eu olhei pro lado direito, porque o pessoal atravessa sem olhar, a moto já tava em cima do caminhão. Eu dei uma freada, foi que ele pegou no parachoque e levou a placa", contou.

Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionados e removeram o corpo por volta das 9h. "Ela sofreu uma lesão na cabeça e outra na perna direita. Na perna houve um dilaceramento, e na cabeça, uma lesão corto-contusa profunda, que realmente não daria qualquer chance de sobreviver. Ela bateu a cabeça na parede do prédio comercial", explicou o perito Ivanildo Rodrigues.

Márcia trabalhava como empregada doméstica e deixou três filhos. O motorista do caminhão e o condutor da motocicleta foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e realizar o teste do etilômetro. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento após os exames necroscópicos.