Manifestação pede justiça para vítimas de atropelamentos; motorista estava embriagado

Familiares e amigos de três vítimas de um acidente de trânsito ocorrido em Santarém, oeste do Pará, no dia 20 de março, fizeram uma manifestação pacífica em frente ao fórum da cidade, na manhã desta segunda-feira (29). O objetivo foi para pedir mais agilidade à Justiça sobre o caso. Na ocasião do acidente, Alexsandre Caetano dirigia uma caminhonete e tentou ultrapassar um veículo em uma curva da avenida Sérgio Henn. Ele atingiu uma motocicleta com duas pessoas. Uma morreu e outra está internada no Hospital Municipal.

Na sequência, a irmã de uma das vítimas, que presenciou o acidente, foi tentar socorrer o irmão e foi atropelada por um terceiro veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, o atropelamento ocorreu durante uma manobra arriscada de Alexasandre. Genilson Kildere de Sousa Ribeiro, 18 anos, era o condutor da moto e segue internado. O amigo dele, Luiz Felipe Sousa Jati, 20 anos. teve politraumatismo grave e morreu.

O motorista da caminhonete foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar acidente de trânsito fatal, mas após efetuar o pagamento de fiança no valor de R$ 84.840, equivalente a 70 salários mínimos, ele foi liberado para aguardar a sentença em liberdade.

Tragédia em família

No momento da colisão entre a caminhonete e a moto, a irmã do jovem Genilson viu toda cena, pois ela estava em uma lanchonete próximo ao local. Desesperada, ela correu em direção ao irmão e não prestou atenção no trânsito, nessa hora ela também foi atingida por um motorista que fugiu sem prestar socorro e até o momento não foi identificado. A jovem que tem uma filha de seis anos está intubada no Hospital do município e respira por meio de aparelhos.

Genilson Kildere ainda está internado no setor de traumas do hospital municipal, o quadro dele ainda é delicado.

Reincidente

Não foi a primeira vez que o motorista dirigiu embriagado. Em maio de 2020 a Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima de que dois veículos praticavam corrida clandestina (racha) em uma avenida em Santarém. Ao chegar no local, a PM encontrou apenas Alexsandre que teve a embriaguez comprovada pelo teste do etilômetro.

O acusado foi processado por conduzir veículo sob influência de álcool, mas o processo não seguiu devido a um acordo firmado com o Ministério Público do Estado. Não houve vítimas nesse caso.