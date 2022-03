Cabos de semáforos e de radares: furtos aumentam em Belém, revela Semob

Um total de 3.225 metros de cabos elétricos de semáforos foram furtados em Belém em 2021, ou seja, foram 68 registros desse tipo. E, agora, o cenário agrava-se porque os radares também passaram a ter seus cabos furtados. A informação é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). "Em 2022, de 1º de janeiro e 4 de março, já foram 12 ocorrências, com 866 metros de cabos furtados. O ano de 2021 fechou com 68 registros, resultando em 3.225 metros de cabos elétricos furtados. No segundo semestre de 2020, foram 11 ocorrências, no período de 7 de junho a 25 de novembro, e um total de 250 metros de cabos e 47 unidades de módulos a LED furtados de dentro do semáforo", repassa a Superintendência. A Semob indica que essa prática prejudica a sinalização da cidade e gera prejuízos financeiros e operacionais, fora os riscos de acidentes por causa dos semáforos apagados.

Os bairros com mais ocorrência de furtos de cabos são Sacramenta, Telégrafo, Umarizal e Reduto. Segundo o coordenador de Controle de Tráfego (CCTR) da Semob, Helder Barbosa, em todos os casos, foram registrados Boletins de Ocorrência, para que as autorias dos delitos sejam investigadas.

Os 3.225 metros cabos elétricos furtados, em 2021, equivalem a um prejuízo financeiro de R$ 22.575,00. Este ano, já foram furtados 866 metros, o equivalente a um prejuízo de R$ 6.062,00 nesses três primeiros meses de 2022. “Com a quantidade de cabo furtado somente neste ano, daria pra fazer a instalação elétrica completa em aproximadamente cinco novos cruzamentos”, explica Helder Barbosa.

Em consequência dos furtos, ocorre o deslocamento de suporte técnico operacional, gastos com material sobressalente, queima de placas eletrônicas, por causa do curto circuito proveniente do furto e desativação de semáforos e radares, conforme destaca Helder Barbosa.

No momento em que cabo é cortado, dá-se um curto-circuito que pode ocasionar a queima do equipamento. Em média, uma placa eletrônica custa em torno de R$ 3.500,00 e um controlador completo, numa faixa de R$ 14 mil.

Radares

Os cruzamentos com ocorrências mais frequentes de furto de cabos de radares, neste ano, são os da avenida Pedro Álvares Cabral com a passagem Mucajá (sentido bairro/ centro), com a avenida Arthur Bernardes (sentido centro / bairro e bairro / centro) e com a D. Pedro I (sentido centro /bairro e bairro/centro).

Além desses, como informa a Semob, há também os cruzamentos da avenida Senador Lemos com a Dr. Freitas (sentido centro / bairro) e avenida Dr. Freitas com a Senador Lemos (sentido bairro / centro). Em três semanas, já foram furtados 2 mil metros de cabos de radares, "pois o vandalismo está ocorrendo de forma reincidente, nesses cruzamentos", relata a Superintendência.

A Reportagem Integrada de O Liberal aguarda por uma posição a Segup sobre o assunto.