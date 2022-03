Belém tem mais de 27 mil multas de trânsito no início de 2022

Belém já computou 27.222 multas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022. Em 2021, de janeiro até dezembro, foram computadas 360.394 infrações. Já no ano de 2020, o número total de infrações chegou a 376.869. Os dados são da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O órgão informou que realiza fiscalização constante, por meio de rondas 24 horas, atendendo ocorrências e reclamações de usuários, e faz autuações mediante flagrantes.

Irregularidades no trânsito de Belém (Cristino Martins / O Liberal)

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os agentes de trânsito só podem fazer a autuação mediante o flagrante de infrações ou por radar ou por videomonitoramento, equipamentos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Quais as infrações mais recorrentes?

No ranking das três maiores infrações do ano de 2020, processadas pela Semob, estão excesso de velocidade, avanço de semáforo e estacionamento irregular.

Já as três principais notificações do ano de 2021 foram excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e transitar em faixa exclusiva.

Irregularidades no trânsito de Belém Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal



Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, os três tipos de infrações mais registrados até agora foram excesso de velocidade, avançar sinal vermelho e transitar em faixa exclusiva.

Em nota, o órgão garantiu que "desenvolve ações educativas periódicas, orientando pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores quanto às regras de circulação e conduta no trânsito".

Flagrantes na capital

Um vídeo enviado para a Redação Integrada de O Liberal, registrado na manhã da última terça-feira (8), mostra mais de dez infrações, cometidas em apenas 35 segundos, na avenida Júlio César, em Belém.

Com o trânsito congestionado, muitos motoristas e motociclistas usaram a ciclovia e avançaram o sinal fechado, o que é proibido. Nas imagens, é possível verificar que dois veículos - uma motocicleta e um carro - avançaram o sinal vermelho utilizando a ciclovia, passando ao lado de um ciclista - cometendo, assim, três infrações cada. O vídeo também mostra, em sequência, mais de dez veículos, entre carros e motos, transitando pela ciclovia.

Para a pedestre Kátia Faro, a falta de educação de motoristas e motociclistas representa insegurança no trânsito. Ela caminha todos os dias na avenida Padre Bruno Sechi e percebe que os condutores que trafegam pela via não respeitam a faixa de pedestre, a ciclofaixa, muito menos o limite de velocidade.

Pedestre Kátia Faro (Cristino Martins / O Liberal)

"Tem uns que até respeitam, mas outros não, e tem lugar que passa muito carro, como aqui, e eles não respeitam. Até parece que eles não tiveram educação. Quando a gente vai tirar carteira de motorista não aprende que tem que respeitar as pessoas, as leis de trânsito? Mas tem gente que anda parecendo que vai voar", opinou Kátia.

Ela conta que recentemente quase foi atropelada por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade pela rua São Clemente, no bairro do Tapanã. "Por pouco eu não morri naquele dia. Se ele tivesse na velocidade permitida na pista ele não precisaria jogar para o outro lado enquanto eu estava atravessando. Com certeza é um risco que a gente corre diariamente", completou.

Qual a classificação e o custo de uma infração?

Excesso de velocidade

- Até 20% acima do limite da via: infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH

- Entre 20% e 50% acima do limite da via: infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH

- Acima de 50% do limite da via: infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e suspensão da carteira de motorista.

Avançar sinal vermelho

- Infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH

Transitar em faixa exclusiva

- Infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH