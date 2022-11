​Ambulância da UPA de Icoaraci pega fogo em Belém; ninguém ficou ferido​

Uma ambulância da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, distrito de Belém, pegou fogo na noite deste sábado (26). Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) se manifestou sobre o caso e garantiu que ninguém ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional de Icoaraci para que a Polícia Civil investigue as causas do sinistro. Ainda segundo a Sesma, uma nova ambulância já está sendo providenciada para atender as demandas da un​​idade.

O fogo foi controlado por servidores que estavam no plantão. Eles tinham participado de um treinamento de combate a incêndio recentemente. “Todos os servidores que estavam de plantão na UPA, no horário do incidente, estão bem, não houve vítimas em decorrência do sinistro. A Sesma informa, ainda, que semanas atrás foi realizado um treinamento de brigada de incêndio com alguns servidores de cada plantão da UPA pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Alguns servidores que participaram do treinamento combateram o incêndio e, quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelos servidores da unidade. A reposição de uma nova ambulância para atender a unidade já está sendo providenciada”, informou a Sesma.

Em um comunicado, a Polícia Civil do Pará disse que investiga o caso. “Perícias foram solicitadas no veículo para identificar as causas do incêndio. Não houve vítimas”, informou a PC. A instituição foi questionada, mas não detalhou se existe a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.