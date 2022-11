Princípio de incêndio é registrado em prédio da Alepa, no bairro da Cidade Velha

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) divulgou uma nota no próprio site institucional informando que um princípio de incêndio foi registrado na tarde deste sábado (26) no telhado do Complexo Complexo Administrativo Mariuadir Santos, pertencente ao prédio principal da Casa, localizado em frente à praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Não foi divulgado se alguma pessoa ficou ferida ou a confirmação do que pode ter ocasionado o caso.

Segundo a Alepa, a ocorrência iniciou por volta de 14h45. O episódio foi controlado “por integrantes do Gabinete Militar, Bombeiro de Dia e Policiais da Guarda”.

O relatório oficial da perícia sobre o que pode ter gerado o princípio de incêndio será divulgado pelo CBMPA.

Confira a nota oficial da Alepa sobre o caso:

"A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) informa que, por volta de 14h45 deste sábado (26), houve um princípio de incêndio no telhado do Complexo Administrativo Mariuadir Santos, que pertence ao prédio principal da Casa. O incidente foi, de imediato, combatido e controlado pelos integrantes do Gabinete Militar, Bombeiro de Dia e Policiais da Guarda. Em seguida, chegou a viatura do Corpo de Bombeiros para atender ao chamado. Até o momento, não há confirmação sobre a causa do sinistro. O relatório oficial será dado posteriormente pela perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.