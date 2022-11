Adolescente ateia fogo na própria sala de aula e fecha porta para impedir passagem de colegas

Um adolescente de 12 anos ateou fogo na sala de aula onde estudava, em uma escola municipal, localizada no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (22), no horário de aula. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do portal Extra, o estudante teria comprado um galão de gasolina no dia anterior, e levado para a escola dentro da mochila. Na sala de aula, ele pediu para ir ao banheiro, e neste momento despejou a gasolina no chão da sala, ateando fogo no líquido inflamável com um isqueiro.

Ele chegou a fechar a porta para impedir a passagem dos demais alunos e do professor. Entretanto, ninguém ficou ferido. Após a ação, o jovem tentou fugir, mas foi capturado por uma patrulha da Guarda Municipal que fazia rondas próximo a escola. O jovem foi levado para uma delegacia, onde o caso será investigado.

A polícia informou que o jovem responderá por ato infracional correspondente a tentativa de homicídio. Segundo o delegado, o jovem teria premeditado o crime, com dias de antecedência. Durante o depoimento, ele ainda apresentou “frieza no comportamento, sem empatia com a gravidade dos fatos”, afirmou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)