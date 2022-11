Incêndio no Centro Folclórico: chamas foram causadas por fogos no intervalo do jogo do Brasil

Fagulhas de fogos de artifício foram as causas de um incêndio que destruiu completamente o Centro Folclórico Lagostão em Afuá, no Marajó, na tarde de quinta-feira, 24. A notícia foi confirmada pela delegada de Polícia Civil de Afuá, Lenise Santos, que contou que os fogos foram soltados durante o intervalo do jogo de estreia do Brasil na Copa do Qatar, contra a Sérvia. Com informações de Notícia Marajó.

Ainda de acordo com a delegada, o responsável pelos disparos dos fogos, que teve o nome preservado, já foi identificado, se apresentou espontaneamente à delegacia e deve ser indiciado criminalmente na modalidade culposa.

VEJA MAIS

“Está sendo instaurado o inquérito por portaria. [o autor] Vai responder na modalidade culposa, mas não foi preso por ter se apresentado espontaneamente”, explicou a delegada, acrescentando que o homem chegou a ajudar na tentativa de controlar as chamas.

O comandante da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) de Afuá, Major Salazar, explicou que o fogo começou por volta das 17h, no intervalo do jogo. Fogos de artifício atingiram o o teto do Lagostão, que era construído em palha com as laterais em bambu, materiais altamente inflamáveis que foram rapidamente consumidos pelas chamas.

O prefeito da cidade, Mazinho Salomão, divulgou uma nota lamentando o ocorrido e informando que a Seresta da Cidadania, evento que seria sediado no Centro Folclórico nesta sexta, 25, foi cancelada. Segundo ele, o local será reconstruído. “Lamentamos o ocorrido e iremos trabalhar, incansavelmente, para que o nosso Centro Folclórico Lagostão seja reconstruído novamente”, afirmou o prefeito.