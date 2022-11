Assalto com refém: suspeitos são baleados por 'cidadão desconhecido' em Águas Lindas; Ananindeua

Um assalto com refém foi registrado na última quinta-feira, 24, na rua 23 de Abril, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Dois assaltantes estavam envolvidos, sendo que um deles estava armado e fez uma idosa de refém. Ambos foram surpreendidos por um 'cidadão desconhecido', que realizou dois disparos de arma de foto, alvejando os assaltantes.

De acordo com informações do comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os suspeitos, identificados como Jucio Tenado Favacho e Jorge Henrique Prestes, tentaram assaltar um estabelecimento comercial na dua 23 de Abril, mas foram impedidos por moradores, que enfrentaram a dupla e começaram a persergui-los.

Em nota, a Polícia Militar diz que, durante a fuga, os assaltantes perceberam a aproximação dos militares e fizeram uma pessoa refém. O suspeito que estava armado fez de refém uma idosa, moradora da área. A identidade da vítima foi preservada. O sub-comandante, major Dyeison, conta que, pouco depois, um 'cidadão desconhecido' apareceu no local da ocorrência e realizou dois disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram, cada um, os assaltantes. Em seguida, o sujeito fugiu do local.

Um dos assaltantes foi baleado no tornozelo e o outro na coxa. No momento, uma guarnição da cavalaria da PM chegou ao local e realizou a prisão em flagrante dos suspeitos. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que, em determinado momento, um dos assaltantes chega a ser esmurrado por uma das moradoras do local, antes de ser levado pela polícia.

Os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Metropolitando de Urgência e Emergência para uma avaliação médica, em seguida, foram liberados para os procedimentos legais na Delegacia do Júlia Seffer, em Ananindeua. Major Dyeison detalha que ambos já tinham uma extensa ficha criminal por assaltos. Eles estão à disposição da Justiça.

Quanto ao 'cidadão desconhecido', o comantante do 30º BPM diz que buscas foram feitas pela área da ocorrência, após a prisão dos assaltantes, mas ninguém foi localizado.