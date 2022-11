Garagem da prefeitura de Salvaterra pega fogo e veículos ficam destruídos

Um incêndio tomou conta da garagem da prefeitura de Salvaterra, município do Arquipélago do Marajó, na madrugada desta terça-feira, 22. As causas do fogo ainda são desconhecidas, mas já se sabe que um caminhão baú e dois tratores ficaram totalmente destruídos. Apesar do susto, ninguém se feriu. As informações são da página Diário Marajó.

Segundo informações preliminares, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) foi acionado por volta de 1h da madrugada. Ao chegarem à garagem municipal, as chamas já estavam altas e atingindo um caminhão baú, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, que ficaram totalmente carbonizados.

Apenas maquinários foram destruídos. Felizmente, não houve vítimas. (Reprodução / Diário Pedrosa)

Ainda havia outros veículos no local, mas os bombeiros conseguiram impedir que as chamas se espalhassem e mais bens materiais fossem atingidos. Após o trabalho, já com o fogo controlado, a guarnição comandada pelo sargento Batista iniciou os procedimentos para isolamento da área e fez contato com o Comando Geral, abrindo o pedido de perícia que deve explicar a origem do incêndio.

Bombeiros e Polícia Civil farão as investigações para apurar as causas do incêndio. A redação integrada de O Liberal faz contato com as autoridades para mais informações.