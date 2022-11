Polícia Federal prende 140 pessoas nos 26 estados e DF em operação de combate à pedofilia

Deflagrada na manhã desta terça-feira (22), a operação "Guardiões da Infância", da Polícia Federal (PF), cumpriu 54 mandados de prisão nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os mandados, como informou a PF, somaram 130 prisões pelo país. A operação, com o objetivo de combater crimes envolvendo o abuso sexual de crianças e adolescentes e produção de conteúdo pedófilo, deve se estender por todo o dia. Todos os presos já haviam sido condenados pela Justiça.

"As ações da operação tiveram início em agosto, com cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade. O objetivo é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos", informou a PF por nota.

VEJA MAIS

Ainda por nota divulgada no início desta manhã, a Polícia Federal destacou que o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes é um dos trabalhos prioritários da corporação. "...também atua na identificação de vítimas de abuso sexual infantil, por meio da Força-Tarefa de Identificação de Vítimas, composta por policiais federais e civis especializados na tarefa de identificar vítimas a partir de imagens e vídeos, com a finalidade de resgatá-las e identificar e prender seus agressores".

Mandados de prisão eram cumpridos desde agosto desse anos, diz corregedor-geral da PF

O corregedor-geral da PF, Marcello Diniz Cordeiro, comentou que mandados de prisão haviam sido deflagrados pelas equipes desde o mês de agosto no país pelo crime de abuso sexual infantil, mas não especificou quais cidades foram alvos iniciais há três meses ou quantas pessoas foram detidas. “A operação da Polícia Federal “Guardiões da Infância (...) nós estamos desencadeando hoje (terça-feira), mas temos cumpridos mandados de prisão desde agosto. São mais de 125 mandados de prisão, de acordo com o banco nacional de prisão do Conselho Nacional de Justiça. O tema é especificamente abuso sexual infantil. São criminosos que já foram processados criminalmente e condenados. Com isso, a Polícia Federal tem desenvolvido vários trabalhos (...) para atuar na área de inteligência e identificar e cruzar informações e possibilitar a capturas desses indivíduos condenados”, esclareceu Cordeiro.