Aluno esfaqueia 3 pessoas em colégio particular de Fortaleza nessa terça-feira (2)

Um adolescente de 15 anos, aluno de um colégio particular de Fortaleza (CE), esfaqueou três pessoas na instituição na manhã dessa terça-feira (2). O menino feriu um colega, um professor e uma coordenadora, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O episódio aconteceu no bairro José de Alencar.

O aluno foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa. O ataque iniciou no banheiro. O adolescente atingiu primeiro o colega, também de 15 anos, com cerca de 10 facadas — sendo a maior parte no rosto. Quando o professor e a coordenadora viram, tentaram intervir, mas também se feriram.

A motivação do ataque, segundo o Metrópoles, seria o adolescente ter ficado de recuperação. De acordo com a tia de uma das vítimas, em informação repassada ao g1, o agressor tem problemas psicológicos.

O colégio teve as aulas suspensas e todos os alunos foram liberados, conforme O Povo. No período, estavam ocorrendo aulas de recuperação.