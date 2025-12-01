Homem esfaqueia outro após supostos atos sexuais com menina de 12 anos, em Itaituba

Um homem foi esfaqueado na tarde de sexta-feira (28) na 2ª Rua do distrito de Crepurizão, em Itaituba, no sudoeste paraense. Segundo a Polícia Militar, o autor do ataque afirmou ter agido após ver sua irmã, de 12 anos, saindo do quarto da vítima acompanhada de outra adolescente da mesma idade.

Moradores detiveram o suspeito e acionaram a polícia. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o agressor contido pela população, enquanto a vítima já estava no posto de saúde recebendo atendimento médico.

A Polícia Militar informou que as adolescentes relatam ter praticado supostos atos sexuais com o adulto. Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados inicialmente à 107ª PPD de Crepurizão para os procedimentos administrativos e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Moraes Almeida, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis. As informações são do site Folha do Progresso.