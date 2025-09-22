Mulher esfaqueia o próprio irmão após desentendimento e acaba presa em Anajás

Uma mulher foi presa suspeita de esfaquear o próprio irmão em Anajás, no Marajó, na tarde de domingo (21). A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Cidade Nova 2. Segundo os relatos iniciais, o desentendimento teria iniciado devido ao furto de uma camisa.

Segundo as informações do Portal Notícias Marajó, uma equipe policial foi acionada ao endereço após uma informação sobre uma tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a suspeita e a vítima. Familiares que estavam no imovel relataram aos agentes o que aconteceu. O homem foi atingido nas costas e na região da cabeça. A mulher foi presa em flagrante.

Os relatos preliminares repassados aos agentes são de que, no dia anterior, a mulher teria furtado uma camisa do irmão. Ao questionar o furto, os dois se desentenderam, e a discussão terminou com a vítima ferida a golpes de faca. A mulher suspeita e as testemunhas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Anajás para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.