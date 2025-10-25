Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dono reage após dupla tentar assaltar casa e esfaqueia um dos suspeitos em Santarém

O suspeito esfaqueado pela vítima foi preso pela polícia. O segundo envolvido conseguiu escapar

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito que foi esfaqueado pela vítima e preso. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um homem identificado como Francisco Assis de Jesus foi preso na manhã deste sábado (25/10) suspeito de tentar assaltar uma casa no bairro Interventoria, em Santarém, região oeste do Pará. O dono da residência impediu o roubo, entrou em luta corporal com Francisco e o esfaqueou.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar informou que um outro homem participou do crime e a vítima também brigou com ele. “Segundo a vítima, dois indivíduos entraram na residência dele e estavam tentando roubar lá na casa. Ele travou luta corporal e esse aqui foi lesionado na costa”, disse o Sargento Vitor.

Francisco, ainda conforme O Impacto, recebeu atendimento no Pronto Socorro Municipal (PSM) e, após alta médica, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. Ele faz uso de tornozeleira eletrônica e tem passagens por furto e roubo. Quanto ao outro suspeito, ele ainda não foi localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

Polícia
.
