Adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico é preso em Altamira

A operação "Tolerância Zero" da Polícia Militar do Pará (PMPA), prendeu um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. A prisão aconteceu por volta de 00h, da última sexta-feira (22).

As informações da força de segurança aponta para denúncias de comercialização de entorpecentes nas proximidades de uma tabacaria localizada na Avenida Santo Antônio. O jovem tentou se livrar de alguns objetos quando percebeu a aproximação da viatura, o que levantou a suspeita dos agentes e motivou a abordagem.

VEJA MAIS

Os agentes encontraram porções de maconha, crack e cocaína, com o jovem, além de uma balança de precisão. O adolescente declarou que as substâncias eram revendidas para uma terceira pessoas identificado como “Jeová”, mais conhecido pelo apelido de “JS”.

A reportagem de O Liberal procurou a PMPA para mais informações, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.