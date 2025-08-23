Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico é preso em Altamira

Policiais encontraram drogas que seriam revendidas a uma terceira pessoa

O Liberal
fonte

Adolescente suspeito de envolvimento no tráfico (Divulgação)

A operação "Tolerância Zero" da Polícia Militar do Pará (PMPA), prendeu um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. A prisão aconteceu por volta de 00h, da última sexta-feira (22). 

As informações da força de segurança aponta para denúncias de comercialização de entorpecentes nas proximidades de uma tabacaria localizada na Avenida Santo Antônio. O jovem tentou se livrar de alguns objetos quando percebeu a aproximação da viatura, o que levantou a suspeita dos agentes e motivou a abordagem.

Os agentes encontraram porções de maconha, crack e cocaína, com o jovem, além de uma balança de precisão. O adolescente declarou que as substâncias eram revendidas para uma terceira pessoas identificado como “Jeová”, mais conhecido pelo apelido de “JS”.

A reportagem de O Liberal procurou a PMPA para mais informações, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

