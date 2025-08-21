Operação conjunta da Polícia Civil do Pará, PRF e Receita Federal apreende 309 tabletes de cocaína e

Na manhã desta quinta-feira (21), uma carga de 290 tabletes de uma substância análoga a skunk e mais 19 tabletes de cocaína foram encontrados e apreendidos durante uma operação conjunta da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal.

O material entorpecente foi encontrado em um caminhão localizado no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, após denúncia recebida pela Denarc.

"Foi realizado um trabalho de investigação desencadeado entre a Polícia Civil do Pará e a Receita Federal, culminando com a informação de que uma carga ilícita de entorpecentes estava em um caminhão estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada, no município de Ananindeua. Nós, então, acionamos a PRF em razão da expertise para descoberta de fundos falsos e informações detalhadas sobre o veículo em questão. Durante a inspeção, as equipes encontraram um compartimento secreto no baú do semirreboque, onde estavam escondidos diversos tabletes de substância entorpecente”, detalhou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.

Ao todo, o material somou aproximadamente 310 quilos de entorpecentes que foram identificados com o apoio de um cão farejador da Receita Federal. Após a apreensão, a droga foi encaminhada para a sede do Denarc, no bairro do Telégrafo, onde passará pelos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil do Pará reforça a importância das denúncias para quaisquer tipos de crimes. A população pode repassar as informações de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia, no número 181, e através da Atendente Virtual IARA, no WhatsApp (91) 98115-9181.

“Nossas investigações continuam para identificar e localizar o proprietário do caminhão, o dono da carga e toda a rede de criminosa envolvida na cadeia ilícita”, finalizou o delegado.