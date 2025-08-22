Homem é preso por tráfico de drogas no bairro do Jurunas, em Belém

A Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia do Jurunas, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas nesta sexta-feira (22), em Belém. A ação ocorreu na passagem São José de Ribamar, após denúncia anônima informar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em frente à própria residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem em via pública e apreenderam 17 petecas de plástico contendo substância análoga à cocaína. Segundo a corporação, ele confessou ser o proprietário da droga e recebeu voz de prisão em flagrante.

O material apreendido foi apresentado à autoridade policial, e o preso permanece à disposição da Justiça.