Pais são presos suspeitos de matar bebê de 11 meses em Ananindeua

Um bebê de 11 meses, identificado como Igor Gael, morreu, nesta quinta-feira, 6, após sofrer uma forte agressão no estômago, que provocou o rompimento do fígado, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso é investigado pela Polícia Civil, e os principais suspeitos são os próprios pais da criança. Ambos foram detidos e levados para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde prestam depoimento.

Segundo informações repassadas pelo tenente Paraense, da Polícia Militar, a ocorrência começou na manhã desta quinta-feira (6), quando o casal levou o filho até a UPA do Aurá. O médico de plantão desconfiou das lesões e acionou a perícia. O laudo preliminar apontou que o fígado da criança estava dividido em duas partes, o que reforçou a suspeita de agressão.

“Constatou-se que havia algo estranho, uma lesão na barriga. A perícia confirmou que o fígado estava partido ao meio, e houve desconfiança de que não se tratava de uma doença, mas de uma lesão corporal”, relatou o tenente.

Após o resultado da perícia, o pai da criança, identificado como "Daleste", fugiu do local, segundo o tenente. A mãe permaneceu na unidade e foi presa em flagrante pela Polícia Civil. Em seguida, os militares iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado em uma casa de familiares, ainda em Ananindeua.

“Recebemos uma denúncia anônima, fomos até a residência e realizamos o cerco. Ele ainda tentou fugir, mas, ao perceber que não tinha como, foi capturado e trazido para a Deaca”, contou o oficial.

Na delegacia, pai e mãe apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido. Ele afirmou que foi a companheira quem teria agredido a criança; já ela acusa o companheiro. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

O tenente informou ainda que o homem já possui histórico criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele usa uma bolsa de colostomia e havia deixado o hospital recentemente, após trocar tiros com a polícia em uma outra ocorrência.

“É uma cena muito triste e lamentável. Uma criança que ainda ia completar um ano perdeu a vida de forma covarde. Agora, cabe à Justiça apurar e responsabilizar quem cometeu esse crime”, completou o policial.

O corpo do bebê foi removido para exame no Instituto Médico Legal (IML). A Deaca de Ananindeua conduz o inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte.

Com informações do repórter Wesley Costa, da Rádio Liberal+