Polícia

Polícia

Homem é preso por descumprir medidas protetivas em Cachoeira do Arari

Fábio Rodrigues da Silva foi localizado após denúncias de sua ex-companheira

O Liberal
fonte

Homem é preso por descumprir medidas protetivas em Cachoeira do Arari. (Divulgação)

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (7), um homem acusado de descumprir medidas protetivas de urgência no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó.

De acordo com a PC, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil local para denunciar que seu ex-companheiro, Fábio Rodrigues da Silva, estava violando as medidas determinadas pela Justiça.

Após a denúncia, os policiais civis se dirigiram até a residência da mulher, situada no bairro Petrópolis, onde encontraram o acusado. Fábio foi preso em flagrante no local e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

