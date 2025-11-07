Capa Jornal Amazônia
Motociclista é morto a tiros no momento em que abastecia veículo em posto de combustíveis no Pará

O caso é investigado pela Delegacia de Pacajá, que já ouviu testemunhas e requisitou análises periciais

O Liberal
fonte

Motociclista é morto a tiros no momento em que abastecia veículo em posto de combustíveis no Pará. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Um homem foi morto a tiros enquanto abastecia a própria motocicleta em um posto de combustível na noite desta quinta-feira (6), em Pacajá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Marcos Lima Souza, conhecido na cidade como “Marquinho Topógrafo”. O crime ocorreu por volta das 20h30 em um estabelecimento localizado no cruzamento da avenida 24 de Janeiro com a avenida Transamazônica, no centro da cidade.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, Marquinho havia acabado de estacionar sua moto, uma NXR 150 Bros, em frente a uma bomba de abastecimento, quando dois homens em uma motocicleta Bros branca chegaram ao local. Testemunhas relataram que a dupla usava calça jeans, camisas de manga longa e capacetes escuros.

O passageiro do veículo desceu armado e efetuou diversos disparos contra a vítima, que caiu ao lado da motocicleta. Em seguida, os criminosos ​ainda retornaram e realizaram novos tiros antes de fugir.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará, responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Pacajá, que já ouviu testemunhas e requisitou análises periciais. A motivação do assassinado ainda é desconhecida.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a vítima foi identificada como Marcos Lima Souza. Segundo informações iniciais, ele estaria abastecendo uma motocicleta quando foi alvejado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificar os envolvidos”.

