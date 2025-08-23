Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Droga estava camuflada como carga comum em reservatórios de grande volume

O Liberal
fonte

Operação encontra drogas escondidas em Ananindeua (Divulgação | Receita Federal)

Uma operação da Receita Federal (RF) realizada na tarde da última sexta-feira (23) apreendeu 55 quilos de entorpecentes no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Ao todo, foram encontrados 52 tijolos de uma substância análoga ao skunk, o que totaliza os 55 quilos. A operação foi conduzida por servidores da Alfândega de Belém e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), após trabalho prévio de investigação e análise de risco.

As drogas estavam escondidas em uma transportadora localizada no município vizinho. Ao que tudo indica, o carregamento veio de Manaus, no Amazonas, e aguardava para ser enviado a região Sudeste do país. O material estava camuflado como carga comum em reservatórios de grande volume e submersos em um líquido oleoso. 

Durante a inspeção, a equipe identificou a presença de material sólido submerso no líquido. A confirmação da droga contou com o apoio da cadela farejadora Isa, da Receita Federal.

O valor da carga apreendida está estimado em torno de R$ 400 mil. Todo o material apreendido será encaminhado à Polícia Federal (PF), que dará continuidade às investigações e aos procedimentos legais.

image Polícia do Amazonas apreende 1,5 tonelada de drogas em 'rabetão' no Rio Solimões

image Três pessoas são presas e cerca de 40 kg de drogas apreendidas durante operação em Parauapebas
A localização do entorpecente ocorreu após diligências que levaram os policiais até uma casa abandonada, utilizada como depósito pela organização criminosa investigada

image Arábia Saudita bate recorde de execuções, diz Anistia Internacional
Este ano, cerca de dois terços dos executados foram condenados por acusações relacionadas a drogas não letais

A Receita Federal destaca que mantém um trabalho contínuo de vigilância, fiscalização e repressão a ilícitos, para proteger os interesses do Estado e da sociedade. As ações da instituição visam garantir a justiça fiscal, combater a sonegação e fortalecer a segurança econômica do país.

 

Apreensão de drogas

Receita Federal
Polícia
.
