Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Uma operação da Receita Federal (RF) realizada na tarde da última sexta-feira (23) apreendeu 55 quilos de entorpecentes no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. Ao todo, foram encontrados 52 tijolos de uma substância análoga ao skunk, o que totaliza os 55 quilos. A operação foi conduzida por servidores da Alfândega de Belém e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), após trabalho prévio de investigação e análise de risco.

As drogas estavam escondidas em uma transportadora localizada no município vizinho. Ao que tudo indica, o carregamento veio de Manaus, no Amazonas, e aguardava para ser enviado a região Sudeste do país. O material estava camuflado como carga comum em reservatórios de grande volume e submersos em um líquido oleoso.

Durante a inspeção, a equipe identificou a presença de material sólido submerso no líquido. A confirmação da droga contou com o apoio da cadela farejadora Isa, da Receita Federal.

O valor da carga apreendida está estimado em torno de R$ 400 mil. Todo o material apreendido será encaminhado à Polícia Federal (PF), que dará continuidade às investigações e aos procedimentos legais.

A Receita Federal destaca que mantém um trabalho contínuo de vigilância, fiscalização e repressão a ilícitos, para proteger os interesses do Estado e da sociedade. As ações da instituição visam garantir a justiça fiscal, combater a sonegação e fortalecer a segurança econômica do país.