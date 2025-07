Três pessoas são presas e cerca de 40 kg de drogas apreendidas durante operação em Parauapebas

Três pessoas foram presas e aproximadamente 40 quilos de cocaína, crack e maconha apreendidos pela Polícia Civil no final da tarde de quarta-feira (9), em Parauapebas, sudeste do Estado. A ação foi realizada como desdobramento da segunda fase da Operação “Sétimo Selo”, deflagrada pela 16ª Superintendência Regional de Carajás e pela 20ª Seccional Urbana do município.

A localização do entorpecente ocorreu após diligências que levaram os policiais até uma casa abandonada, utilizada como depósito pela organização criminosa investigada.

Parte da droga estava armazenada no interior do imóvel, enquanto outra parte foi encontrada enterrada em tonéis plásticos no terreno. O local contava ainda com um sistema de câmeras de monitoramento, instalado para dificultar ações policiais e controlar o acesso à área.

As investigações indicam que os entorpecentes são oriundos do Estado de Goiás e eram transportados até Parauapebas em ônibus interestaduais, ocultos em caixas de brinquedos, bolas e bicicletas infantis, estratégia utilizada para burlar fiscalizações em rodovias e terminais.

“Pela parte da manhã, durante a deflagração da operação, tivemos três prisões. Agora, no final da tarde, conseguimos apreender esta significativa quantidade de entorpecentes. A ação representa mais um importante avanço no enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região sudeste do Pará”, ressaltou o delegado João Abel, superintendente regional.

Prisões

No início da manhã, durante a deflagração da operação, a equipe policial cumpriu três mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

As prisões ocorreram em três endereços distintos, nos bairros Parque dos Carajás II, Nova Carajás e Alto Bonito. Nos locais, foram apreendidas drogas, armas, balanças de precisão e aparelhos eletrônicos. Em uma das residências, os policiais encontraram 17 porções de maconha, uma barra prensada da mesma substância, sacolas com cocaína e crack, três balanças de precisão e um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para análise, e os investigados permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do grupo criminoso e reforçar o enfrentamento ao crime organizado na região.