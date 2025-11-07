Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Filho que matou o pai a facadas por causa de R$ 10 é preso no interior do Pará

Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, nesta sexta-feira (7), em Vigia de Nazaré, no nordeste do estado, Antônio Borges Damasceno, de 46 anos, acusado de matar o próprio pai por motivo fútil. A ação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do município, vinculada à Superintendência Regional da Zona do Guamá (3ª RISP).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu após uma discussão entre pai e filho. Antônio teria esfaqueado o genitor porque ele se recusou a entregar R$ 10, quantia que o suspeito usaria para comprar entorpecentes.

Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

