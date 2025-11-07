Com extensa ficha criminal, suspeito de tráfico de drogas é preso na ilha do Marajó

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Marajó Oriental, cumpriu na tarde desta sexta-feira (7) um mandado de prisão preventiva contra Fábio Quaresma Gomes, conhecido como “Val Preto”, pelo crime de tráfico de drogas e descumprimento de medidas cautelares. A ação ocorreu no município de Muaná, na ilha do Marajó.

De acordo com a polícia, o caso teve início na madrugada do dia 21 de outubro deste ano, quando Fábio foi flagrado por policiais militares com uma grande quantidade de oxi em uma arena de futebol e, posteriormente, em sua residência. Apesar disso, o delegado plantonista à época decidiu não lavrar o auto de prisão em flagrante, alegando falta de elementos inequívocos e dúvidas sobre a legalidade do flagrante.

O inquérito foi posteriormente assumido por outro delegado, que reuniu novas provas e depoimentos, além de um relatório de investigação indicando que o suspeito continuava atuando no tráfico de drogas em Muaná. As apurações também revelaram que “Val Preto” estava em liberdade provisória em outro processo, sob a condição de não cometer novos crimes, o que teria sido violado.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui mais de dez ações penais em andamento, entre elas outros casos de tráfico de drogas, furtos, violência doméstica e até incêndio criminoso.

Com base nas novas provas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Vara Única de Muaná com parecer favorável do Ministério Público. Após diligências, os investigadores localizaram e prenderam Fábio Quaresma Gomes, que foi conduzido à delegacia e está agora à disposição da Justiça.