Aluna da Unama é expulsa após ameaça de ataque à universidade

Uma aluna da Unama foi expulsa após espalhar nas redes sociais uma ameaça de ataque num dos campi da instituição. O desligamento da estudante — que já tinha histórico de agressão — foi confirmado pela própria universidade, que também informou ter acionado a Polícia Civil e registrado ocorrência. Nesta quarta-feira (12), os alunos foram recebidos na porta com fiscalização de bolsas e mochilas e uso de detector de metais. Medidas semelhantes foram tomadas em outras instituições de ensino fundamental, médio e superior.

"A Unama confirma a expulsão e o cancelamento de matrícula da estudante que publicou ameaças em um perfil de rede social, fazendo cumprir o Regimento Interno da Instituição que, em seu artigo 135, III, alínea "b" prevê a pena de expulsão do discente que imprimir ameaça ou ofensa grave a dirigentes, autoridades, funcionários da instituição ou qualquer outro membro dos corpos docente ou discente. A Instituição lamenta profundamente a divulgação irresponsável de notícias falsas sobre possíveis ataques e pede que todos ajam com a responsabilidade e serenidade que o momento necessita", diz nota da universidade.

Ainda na nota, a Unama comunicou que "Com conhecimento das ameaças que circulam nas redes em relação à Instituição, informamos, também, que estamos tomando todas as providências que reforcem a segurança de nossos alunos e colaboradores, com notificação de ofício à Polícia Militar e Civil, além de abertura de boletim de ocorrência sobre o caso. Além disso, realizamos o reforço de nossa equipe de segurança institucional, que visa identificar e prevenir quaisquer situações como esta".