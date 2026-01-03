Adolescente de 17 anos morre em colisão em Itupiranga

Um adolescente de 17 anos, identificado como Allyson Lima dos Santos, morreu em um acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira (1º), no km 84 da rodovia Transamazônica, nas proximidades da Vila Cajazeiras, zona rural do município de Itupiranga, no sudeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (24ª CIPM) foi acionada por volta das 16h para atender a uma ocorrência de colisão com vítima. Ao chegarem, os policiais constataram uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um Jeep branco. Allyson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do automóvel não estava presente no local no momento da chegada da guarnição e, até o encerramento da ocorrência, não havia sido localizado.

De acordo com informações repassadas pelo pai da vítima, Valdeci Francisco dos Santos, o adolescente estava acompanhado de outro jovem. O passageiro relatou que Allyson teria tentado realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, quando ocorreu a colisão frontal com o veículo.

O corpo do adolescente foi removido por uma equipe da Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames de necropsia.