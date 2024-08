Adolescente de 16 anos morre em colisão de motocicleta com caminhonete em Marabá

Um adolescente de 16 anos morreu após uma colisão entre a motocicleta, que dirigia, com uma caminhonete na Vicinal Medalhão, no bairro São Félix 3, em Marabá, na última segunda-feira (19/08). O acidente fatal aconteceu por volta das 17h30. A moto Honda Bros colidiu de frente com uma caminhonete modelo Ford Ranger.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte do jovem. O condutor da caminhonete foi conduzido à delegacia de São Félix, em Marabá, realizou o teste de alcoolemia, que testou negativo. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Segundo o portal Correio de Carajás, o motorista da caminhonete, identificado como Diego Nilson, permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e esperou a chegada das autoridades policiais. O jovem não resistiu aos ferimentos. A equipe do Samu constatou o óbito.

VEJA MAIS

Diego disse que trafegava normalmente pela via e foi surpreendido pela moto em velocidade na sua direção, e que não teve o que fazer para desviar. O acidente ocorreu num ponto de estrada que apresenta curva e a 200 metros do acesso à rodovia.

O motorista disse que ter tido impressão que o motociclista disputava um racha com outros amigos que o acompanhavam, também em moto. “O rapaz vinha, com outros amigos, em alta velocidade, disputando corrida entre eles. Não conseguiu fazer a curva e veio a bater de frente no meu carro”, contou ao Correio.

O jovem era morador do bairro Morada Nova. Familiares e amigos estiveram no local do acidente e ficaram muito abalados com a situação.