Colisão entre moto e caminhão resulta na morte de jovem em Monte Alegre

Um jovem identificado como Mauri da Silva Rodrigues, de 24 anos, morreu após a motocicleta em que conduzia colidir com um caminhão no município de Monte Alegre, oeste do Pará. O acidente de trânsito foi registrado no domingo (18/08), quando a vítima trafegava pela rodovia PA 423 e atingiu a traseira do caminhão de grande porte.

O acidente teria ocorrido por volta de 3h da madrugada, segundo os relatos repassados por testemunhas para as autoridades policiais. As pessoas informaram que o caminhão estaria parado na via, prestando apoio a uma passagem de bois, quando Mauri teria colidido com o veículo maior. A vítima retornava de um evento quando tudo ocorreu.

As testemunhas ainda acionaram uma ambulância para tentar ajudar a vítima, mas os profissionais da saúde constataram a morte ao chegar no local do acidente. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local dando suporte na situação e garantindo o isolamento de parte da via. O condutor do caminhão permaneceu no local após o acidente e teria colaborado com as autoridades policiais. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde iria prestar esclarecimentos.