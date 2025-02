Acusado de matar companheiro com facada no pescoço é julgado em Belém

Victor Hugo da Luz Carvalho, 23 anos, foi submetido ao Tribunal do Júri na manhã desta terça-feira (11), em Belém. O julgamento ocorreu na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Ele é acusado de homicídio qualificado contra Carlos Alberto de Aviz, de 59 anos, crime ocorrido em novembro de 2022.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Carlos Alberto foi encontrado morto dentro de sua residência, no bairro da Cremação, com uma facada no pescoço. Na época, a polícia informou que o corpo apresentava sinais de luta corporal e estava sem vestimentas. O crime teria motiva​ção passional. "Réu e vítima tinham um relacionamento afetivo", informou o TJPA.

Durante o julgamento, Victor Hugo negou ter qualquer relacionamento amoroso com a vítima e afirmou que namorava outro rapaz, identificado apenas como Thiago.

A sessão foi presidida pelo juiz Edmar Silva Pereira. Até a publicação desta matéria, o TJPA não havia divulgado o desfecho do julgamento.