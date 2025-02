Homem acusado de tentar matar policial militar é julgado em Belém

A 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital julgou, na manhã desta terça-feira (11), Felipe Thiago Alves de Assis, acusado de tentar matar o policial militar César Augusto Souza de Araújo. O crime ocorreu em dezembro de 2023, no bairro da Pedreira, em Belém.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Felipe agiu na companhia de outro homem, cuja identidade não foi revelada. O segundo suspeito morreu em confronto com a polícia à época do ocorrido. Segundo as investigações, a tentativa de homicídio foi motivada pela intenção da dupla de ingressar em uma facção criminosa, que exigia o assassinato de um policial como condição prévia.

A sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima. Até as 19h30 desta terça-feira (11), o TJPA não havia divulgado informações sobre o desfecho do julgamento. A redação de O Liberal segue no aguardo do veredicto.