Acusado de feminicídio, ex-marido de Leila Arruda tem prisão convertida em preventiva

A juíza da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci homologou a prisão em flagrante de Boaventura Dias Lima e a converteu em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (23). Ele é acusado do crime de feminicídio contra a ex-esposa Leila Maria Santos de Arruda, candidata à Prefeitura de Curralinho, pelo PT. A titular Cláudia Favacho converteu o flagrante em preventiva como garantia da ordem pública pela gravidade dos fatos.

Durante a audiência, o Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Mauro Mendes, se posicionou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão da prisão em preventiva, pelo acusado demonstrar ser uma pessoa perigosa à sociedade.

Já a Defensoria Pública, por meio do defensor Francisco Vieira, se manifestou pela concessão de liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica.

Boaventura Lima continuará preso. Ele foi enquadrado pela polícia no crime de feminicídio por ocasião da prisão em flagrante, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, III, IV e VI e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, caracterizado pelo feminicídio qualificado pelo motivo fútil, por meio cruel (facadas), com recurso que dificultou a defesa da vítima. A Polícia Civil tem o prazo de dez dias para enviar o inquérito à Justiça.

O caso

Leila Arruda foi morta pelo ex-marido no último dia 19 de novembro, em Belém. Militante de causas sociais e candidata a prefeitura de Curralinho (PT) no pleito municipal de 2020, ela foi morta a facadas no bairro do Tenoné, em um crime que chocou amigos, família e repercutiu no mundo político. De acordo com familiares da vítima, o homicida não aceitava a separação do casal, ocorrida há três anos. Ele foi detido logo após ter assassinado a ex-esposa e apresentado na Delegacia de Homicídios, em Belém, onde prestou depoimento.

A vítima, que tinha 49 anos, deixou dois filhos, um de 24 e outro de 26 anos.