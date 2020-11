Candidata à prefeitura de Curralinho pelo PT é morta em Belém

Leila Maria Santos de Arruda, candidata a prefeita no município de Curralinho pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições deste ano, foi morta a facadas no final da tarde desta quinta-feira (19) no bairro do Tenoné, em Belém. O autor do crime é Boaventura Dias, conhecido como "Boa", ex-marido da vítima.

As primeiras informações sobre o feminicídio apontam para o fato do assassino não aceitar a separação, ocorrida há três anos, como motivação para o crime. "Boa" foi detido logo após ter assassinado a ex-esposa e está sendo apresentado na Delegacia de Homicídios, em Belém, onde será ouvido pelo delegado de plantão.

Leila concorreu nas últimas eleições para a prefeitura de Curralinho (Redes Sociais)

A vítima, que tinha 49 anos, deixa dois filhos, um de 24 e outro de 26 anos.

Em nota, o Partido do Trabalhadores confirmou a morte e lamentou o fato. Leila Arruda tinha 49 anos e foi fundadora e militante do movimento de mulheres empreendedoras da Amazônia (MOEMA), filiou-se ao partido dos trabalhadores em Curralinho aos 20 anos e era formada em pedagogia.

"O PT Pará ressalta sua indignação por este crime brutal que tirou a vida de mais uma mulher no estado e reitera que é inadmissível que as mulheres sejam reféns da violência provocada pelo machismo enraizado na sociedade."

Acompanhe para mais informações.