Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta e outra ferida, em São Brás

A colisão ocorreu entre as vítimas e um caminhão neste sábado (23)

O Liberal
fonte

Acidente em São Brás deixa uma pessoa ferida e trânsito lento (Luiz Moura)

Um acidente envolvendo um caminhão deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã deste sábado (23) no bairro de São Brás, em Belém. O incidente ocorreu na Avenida Magalhães Barata, na esquina com a Alcindo Cacela, e provocou lentidão no trânsito da região.VEJA MAIS

image Motorista sem CNH invade posto de combustíveis durante acidente em Santarém
O caso foi registrado na noite de quinta-feira (14) no bairro Fátima

image Carro capota e deixa uma pessoa ferida na avenida Nazaré, em Belém
O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (15)

image Ex-militar do exército morre em acidente de trânsito em Itaituba
O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (21), na estrada de Barreiras

Segundo as primeiras informações, a vítima fatal seria uma mulher ainda não identificada. Após a constatação de sinais vitais no local, ela recebeu socorro e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, os bombeiros informaram que a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos essenciais.

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que o condutor do caminhão permaneceu no local, prestou depoimento e foi liberado. Testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas, além da análise de imagens de câmeras de segurança para auxiliar nas investigações conduzidas pela Seccional de São Brás. “A área do acidente foi isolada para os trabalhos das equipes de socorro e investigação”, informaram.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Casa pega fogo em Marabá na tarde deste sábado (23)

Incêndio foi registrado na Folha 11, no núcleo Nova Marabá

23.08.25 19h40

CRIME

Corpo de mulher é encontrado esfaqueado em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Identificação da vítima foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo nomes e desenhos

23.08.25 16h53

Drogas

Adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico é preso em Altamira

Policiais encontraram drogas que seriam revendidas a uma terceira pessoa

23.08.25 12h56

tráfico

Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Droga estava camuflada como carga comum em reservatórios de grande volume

23.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Acidente

Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta e outra ferida, em São Brás

A colisão ocorreu entre as vítimas e um caminhão neste sábado (23)

23.08.25 11h48

tráfico

Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Droga estava camuflada como carga comum em reservatórios de grande volume

23.08.25 12h19

Furtos em série

Suspeito de furtos em série é preso pela Polícia Civil, em Itaituba

Comerciante local também foi preso por cobrança ilegal sobre um aparelho furtado pelo suspeito

23.08.25 11h15

POLÍCIA

Com passagem por homicídio, suposto líder religioso é preso por estupro em Santa Bárbara

Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir pulando os muros de residência próximas, mas logo foi capturado

22.08.25 20h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda