Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta e outra ferida, em São Brás

Um acidente envolvendo um caminhão deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã deste sábado (23) no bairro de São Brás, em Belém. O incidente ocorreu na Avenida Magalhães Barata, na esquina com a Alcindo Cacela, e provocou lentidão no trânsito da região.VEJA MAIS

Segundo as primeiras informações, a vítima fatal seria uma mulher ainda não identificada. Após a constatação de sinais vitais no local, ela recebeu socorro e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, os bombeiros informaram que a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos essenciais.

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que o condutor do caminhão permaneceu no local, prestou depoimento e foi liberado. Testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas, além da análise de imagens de câmeras de segurança para auxiliar nas investigações conduzidas pela Seccional de São Brás. “A área do acidente foi isolada para os trabalhos das equipes de socorro e investigação”, informaram.