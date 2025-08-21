Ex-militar do exército morre em acidente de trânsito em Itaituba

Rafael Ferreira morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (21) na estrada de Barreiras, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima, que é ex-militar do Exército Brasileiro, caiu em uma vala às margens da via, próximo ao Curral Redondo.

Segundo informações iniciais, Rafael conduzia uma motocicleta Honda Bros vermelha quando teria perdido o controle do veículo e caiu dentro da vala. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, somente constataram que Rafael já havia evoluído a óbito.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o acionamento do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo. Com o jovem, foi encontrado um crachá da empresa onde trabalhava, contendo sua foto e identificação. Rafael tinha servido no Exército no ano de 2016. Atualmente, ele trabalhava há cerca de um ano e dois meses como promotor de vendas. Rafael morava no bairro Açaí, era casado e deixou uma filha.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.