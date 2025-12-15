Dupla é presa suspeita de movimentar dinheiro de facção criminosa em Belém e Fortaleza

Um homem e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15/12) durante a operação “Origo”, deflagrada em Belém e Fortaleza, capital do Ceará. De acordo com a PC, eles são suspeitos de serem os principais articuladores da movimentação financeira de uma facção criminosa, apontada de crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

O trabalho policial teve como objetivo cumprir mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. Segundo as autoridades, foi efetuada medida cautelar de sequestro de um imóvel em Fortaleza e o bloqueio de R$ 14 milhões, deferido pela Justiça.

“A ação policial teve como objeto a investigação de crime de lavagem de dinheiro proveniente da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, referente às movimentações financeiras do núcleo decisório de uma facção criminosa com atuação a nível nacional”, detalhou o delegado Fausto Bulcão, titular da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR).

Deflagrada pela Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada à DECOR, a operação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), e foi realizada em ação integrada com a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCCE).

O delegado acrescentou: “Um dos investigados foi preso no bairro do Barreiro, em Belém, e uma mulher foi detida na cidade de Fortaleza. As investigações seguem em curso para localizar demais envolvidos nos crimes investigados”.

Os presos foram encaminhados às unidades policiais locais, para adoção das medidas legais cabíveis, e encontram-se à disposição da Justiça.