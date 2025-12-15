Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa suspeita de movimentar dinheiro de facção criminosa em Belém e Fortaleza

Um homem foi detido no bairro do Barreiro, em Belém, enquanto a polícia capturou uma mulher em Fortaleza

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis na operação. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15/12) durante a operação “Origo”, deflagrada em Belém e Fortaleza, capital do Ceará. De acordo com a PC, eles são suspeitos de serem os principais articuladores da movimentação financeira de uma facção criminosa, apontada de crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

O trabalho policial teve como objetivo cumprir mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. Segundo as autoridades, foi efetuada medida cautelar de sequestro de um imóvel em Fortaleza e o bloqueio de R$ 14 milhões, deferido pela Justiça.

“A ação policial teve como objeto a investigação de crime de lavagem de dinheiro proveniente da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, referente às movimentações financeiras do núcleo decisório de uma facção criminosa com atuação a nível nacional”, detalhou o delegado Fausto Bulcão, titular da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR).

Deflagrada pela Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), vinculada à DECOR, a operação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), e foi realizada em ação integrada com a Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCCE).

O delegado acrescentou: “Um dos investigados foi preso no bairro do Barreiro, em Belém, e uma mulher foi detida na cidade de Fortaleza. As investigações seguem em curso para localizar demais envolvidos nos crimes investigados”.

Os presos foram encaminhados às unidades policiais locais, para adoção das medidas legais cabíveis, e encontram-se à disposição da Justiça. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla é presa

movimentar dinheiro

facção criminosa

belém

fortaleza

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

ACIDENTE

Mulher morre após caminhão-baú invadir residência em Mãe do Rio, no nordeste paraense

Motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo; duas crianças ficaram feridas e foram socorridas

15.12.25 21h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

assalto

Ladrão clona portão de shopping, tira selfies e leva R$ 43 mil de loja

Suspeito clonou sinal de portões, arrombou loja e debochou de câmeras

15.12.25 23h13

MANDADO JUDICIAL

Suspeitos de articular lavagem de dinheiro para facção são presos em Belém e Fortaleza

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de R$ 14 milhões e o sequestro de um imóvel

15.12.25 23h19

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

DECISÃO

Depois de oito meses, Noelle Araújo passa a responder processo em liberdade

A informação foi confirmada por Afonso Silva, responsável pela defesa da influenciadora, nesta segunda-feira (15)

15.12.25 23h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda