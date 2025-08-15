Motorista sem CNH invade posto de combustíveis durante acidente em Santarém

O motorista de um carro de passeio foi detido após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Fátima, em Santarém, oeste do Pará. Segundo as informações iniciais, na noite de quinta-feira (14), ele conduzia um automóvel quando atingiu um segundo veículo, perdeu o controle do carro e invadiu um posto de combustíveis. O suspeito parou após atingir a bomba de gasolina. Quando os agentes de trânsito chegaram ao local, verificaram que o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Duas pessoas ficaram feridas.

O acidente foi registrado na Avenida Mendonça Furtado. Conforme portais da região, as informações policiais apontam que o suspeito estaria dirigindo um carro em alta velocidade e assim teria colidido com outro veículo. No ato, o posto de combustíveis foi danificado. Além de não ter CNH, o suspeito ainda estaria conduzindo um veículo que está há cerca de 3 anos de licenciamento atrasado.

Duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal. Elas seriam ocupantes do carro de passeio que foi atingido pelo veículo do suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.